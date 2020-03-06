Суд в Екатеринбурге оштрафовал местный «Мемориал» и его главу на 400 тысяч рублей за нарушение закона об «иноагентах»

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил штраф в 300 тысяч рублей екатеринбургскому обществу «Мемориал» и еще 100 тысяч рублей – его главе Анне Пастуховой за отсутствие маркировки «иноагента» (статья 19.34 КоАП). Об этом «Урал. МБХ медиа» сообщил представитель организации Анатолий Свечников.

Штраф назначили из-за отсутствия маркировки на странице «Уральский Мемориал» в фейсбуке, а также за то, что ее не было на баннерах и информационных стендах акции «Возвращение имен», прошедшей в октябре прошлого года. Свечников заявил, что решение суда будет обжаловано.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга прекратил административное дело против организации. Свечников отмечал, что страницы в соцсетях не являются официальными ресурсами «Мемориала».

В конце февраля суд в Москве прекратил административное дело против «Международного Мемориала». На саму организацию, ее отделения и их руководителей было составлено в общей сложности около 30 протоколов. Сумма назначенных штрафов – 4,7 млн рублей.