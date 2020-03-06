Курс доллара и евро обновил максимум с января прошлого года

Курс доллара и евро по отношению к рублю обновили максимум с января прошлого года, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 13:02 курс евро достиг 77 рублей, доллара – 68,14 рубля.

Глава управления на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в разговоре с РБК связал падения рубля с геополитической ситуацией и новостями об одобрении членами Организации стран-экспортеров нефти сокращения добычи. Нефть марки Brent обновила минимум с лета 2017 года и опустилась ниже 48 долларов, свидетельствуют данные биржи.

Падение курса рубля фиксировали и накануне, это тоже связывали со снижением цен на нефть. Напомним, прошлый минимум с лета 2017 года нефть Brent обновила на прошлой неделе из-за распространения коронавируса и опасений, связанных с риском его пандемии.