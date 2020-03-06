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Суд арестовал руководство единственного в России предприятия, производящего основной компонент ракетного топлива

Общество

 

Куйбышевский районный суд Новосибирской области арестовал до 25 апреля директора предприятия «Анозит» Игоря Куканова и его заместителя Юрия Хромушкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщается на сайте суда. 

Дело возбудила полиция в конце февраля из-за хищения неустановленными лицами из числа руководителей «Анозита» и ряда коммерческих фирм более 28,6 млн рублей, принадлежащих Минпромторгу, пишет «Коммерсант». По данным следствия, деньги похитили в 2015-2016 годах. 

ФКП «Анозит» — бывшее ФГУП «Куйбышевский химзавод». На его сайте сказано, что предприятие – единственный в России производитель перхлората аммония — основного компонента твердого ракетного топлива. 

Теги:
новосибирская область, суды, арест, em

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