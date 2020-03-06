«Яблоко» решило оспорить в Верховном суде распоряжение Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

Партия «Яблоко» решила оспорить законность распоряжения президента Владимира Путина об организации голосования по поправкам в Конституцию. Политическое объединение обратилось в Верховный суд с административным иском, его копия размещена на сайте партии.

В «Яблоке» считают, что президент не имел права давать указания Центральной избирательной комиссии и поручения региональным избиркомам об организации голосования по поправкам в Основной закон, так как эти органы формально являются независимыми и давать им распоряжения глава государства не может. Таким образом, распоряжение президента нарушает закон «Об основных гарантиях избирательных прав».

«Яблоко» попросило Верховный суд признать недействующим распоряжение президента. Кроме того, в партии уверены, что голосование по поправкам в Конституцию в том виде, в котором он будет проводиться, не предусмотрено нормативными актами России и, соответственно, внесение этих изменений незаконно. В иске отмечается, что непредусмотренная законом электоральная процедура, в случае ее проведения, нарушит право россиян жить в правовом государстве.

Напомним, изменить Конституцию Владимир Путин предложил 15 января, выступая перед Федеральным Собранием. Ряд изменений внес сам президент, остальные предложили члены специально созданной рабочей группы. Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.