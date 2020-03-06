В Кемеровской области мать девочки с СМА подала в суд на местных властей из-за отказа в закупке лекарства

Анастасия Тимухина, мать 11-летней Миланы, девочки со спинальной мышечной атрофией (СМА), подала в суд на департамент здравоохранения Кемеровской области из-за отказа в закупке препарата «Спинраза». Об этом сама Тимухина рассказала изданию «Сибирь.Реалии».

По ее словам, после смерти в январе Захара Рукосуева из Красноярского края, у которого тоже была СМА, чиновники пообещали закупить лекарство в «ускоренном режиме». Однако этого до сих пор не произошло.

«Всю неделю я ждала хоть каких-то решений от нашего департамента. Мне все так же звонят из приемных администрации и зовут на прием, — заявила Тимухина. — Вы слышали, как отвечает президент на конкретные вопросы? Он просто уводит тему в другую сторону и ответа на вопрос не дает. Так и на встречах с чиновниками. Они с чего-то решили, что я должна доказать им эффективность "Спинразы" на детях старше двух лет и убедить их закупить препарат».

«Сибирь.Реалии» отмечает, что первый укол «Спинразы» сегодня сделали 11-летнему Илье Пашковскому из Хабаровского края. По словам его матери Ольги, после решения суда власти закупили три дозы лекарства из необходимых на год шести. Накануне укол сделали и Добрыне Рукосуеву, младшему брату умершего Захара, у которого тоже СМА.

Спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание, которое поражает мышцы тела, «Спинраза» — зарегистрированный в России препарат для пациентов. В первый год человеку необходимо сделать шесть уколов, в последующие — по три, продолжать терапию нужно в течение всей жизни. Одна инъекция лекарства стоит около 125 тысяч долларов. Об отсутствии денег на препараты заявлял в том числе Минздрав, хотя премьер Михаил Мишустин говорил, что по итогам 2019 года из бюджета не было потрачено больше 1,1 трлн рублей. Позже Минздрав попросил регионы уточнить данные о числе больных СМА.

В феврале этого года депутаты вносили в Госдуму законопроект об оплате лекарств для людей с СМА из средств федерального бюджета. Однако думский комитет по охране здоровья отклонил его из-за отсутствия заключения правительства.