«Ведомости»: в Конституцию не будут включать запрет чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

Из проекта поправок в Конституцию исключили пункт о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом из-за того, что многим госслужащим придется отказаться от собственности или покинуть свои посты. Об этом «Ведомостям» рассказали в администрации президента.

обновление 12:16 Сенатор и сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас подтвердил изданию «Подъем», что подобные поправки в Основной закон вноситься не будут.

Собеседники издания, впрочем, не исключают того, что подобный запрет может появиться в одном из федеральных законов.

Ранее предложение запретить иметь собственность и счета за границей лицам, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности, высказал президент Владимир Путин. В администрации президента рассказали «Ведомостям», что для российского лидера это важно, так как он опасается, что в будущем к власти может прийти человек, связанный с заграницей.

По данным «Ведомостей», 26 депутатов Госдумы и членов их семей официально имеют в собственности недвижимость за границей. В Совете Федерации всего девять владельцев зарубежной недвижимости, в том числе, собственность в Швейцарии имеет сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон Андрей Клишас.