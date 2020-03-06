Красноярский экономический форум перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Красноярский экономический форум решили перенести на неопределенный срок. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

НГС отмечает, что причиной переноса стала ситуация с коронавирусом COVID-19. Собедник агентства объяснил, что перенести мероприятие решили «по рекомендации федеральных органов исполнительной власти». Форум должен был начаться 19 марта, новые сроки еще не назначили.

Накануне оркомитет Петербургского международного экономического форума решил его отменить из-за ситуации с коронавирусом. По этой же причине были перенесены форумы в Ялте и Сочи.

На территории России было зафиксировано в общей сложности четыре случая заболевания коронавирусом: двоих граждан Китая уже выписали из больницы, Давид Беров, вернувшийся из Италии в Москву, находится на карантине. Последний подтвержденный случай – у гражданина Италии. Кроме того, в Казани на карантин поместили троих заразившихся россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.

По всему миру зарегистрировано около 98 тысяч случаев коронавируса, более 3,3 тысячи человек от него скончались. Почти 55,2 тысячи медикам удалось вылечить.