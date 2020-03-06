Авиакомпании S7 и «Победа» из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Лоукостер «Победа» вслед за уральской авиакомпанией S7 решил из-за коронавируса изменить правила продажи билетов. Так, S7 вернет деньги за любой билет, купленный после 5 марта, с удержанием сбора в 1000 рублей, а при покупке билета «Победы» с 7 марта можно будет сделать его возвратным за доплату в размере 499 рублей.

Отказаться от перелета рейсом «Победы» можно будет не позднее чем за 48 часов до вылета, в случае S7 — за 40 минут до вылета. «Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире», — объяснил гендиректор «Победы».

Возврат у этих авиакомпаний предусматривался только в отдельных тарифах: их долю компании не раскрывают, но у «Победы», по данным СМИ, на билеты по специальному «возвратному» тарифу приходится только 5% от всех продаж. Остальные российские перевозчики о подобных мерах не объявляли.

Ранее в Utair также предложили вернуть деньги пассажирам, которые купили билеты на рейс Москва-Милан до 26 февраля, когда воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса рекомендовал Роспотребнадзор. По той же причине резко сократить число рейсов в Италию решили в «Победе» (в мире на схожие меры пошли такие компании, как Ryanair, SAS, Finnair и British Airways).