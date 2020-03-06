США обвинили топ-менеджера Group-IB в попытке продажи данных пользователей Formspring в 2012 году

Минюст США обвинил главу департамента сетевой безопасности IT-компании Group-IB Никиту Кислицына в попытке продажи украденных данных пользователей сервиса Formspring в 2012 году. На обвинительное заключение обратило внимание издание CyberScoop.

Согласно обвинительному заключению, сообщник Кислицына взломал Formspring и украл базу данных с паролями пользователей. Кислицын же пытался продать украденную базу за 5,5 тысяч евро.

В 2012 году специалист работал независимым исследователем угроз в США, в Group-IB он устроился в 2013 году. Тогда же представители компании и сам Кислицын встречались с представителями Минюста для обсуждения его исследований «андерграунда», которое он проводил до того, как устроился в Group-IB.

Помимо этого, Кислицын был редактором журнала «Хакер». В Group-IB отметили, что он никогда этого не скрывал и заявили о намерении поддерживать своего сотрудника.

Дело Кислицына связано с обвинениями в отношении еще одного россиянина Евгения Никулина. Против него возбуждено дело о взломе LinkedIn, Dropbox и других сайтов американских компаний. В 2018 году Никулина экстрадировали из Чехии в США, суд начнет рассматривать его дело 9 марта.