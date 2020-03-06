В Екатеринбурге экс-сотрудника ГИБДД обвинили в педофилии

В Екатеринбурге в отношении 35-летнего экс-сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело из-за сексуальной связи с 12-летней девочкой. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.

«Задержанный с позором изгнан из системы МВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», — заявил начальник пресс-службы Валерий Горелых. По его словам, в отношении непосредственных руководителей задержанного назначена служебная проверка.

По версии следствия, в половой связи с несовершеннолетней сотрудник ГИБДД находился несколько месяцев: с 1 сентября 2019 года по 5 февраля 2020 года. В феврале его задержали.

Мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 134 УК («Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области, в подследственности которого находятся преступления по ст. 134 УК, задержание сотрудника ГИБДД пока не прокомментировали.