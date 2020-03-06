В Москве из-за частых ошибок будут перепроверять онкодиагнозы детей, поставленные в регионах

Минздрав поручил центру детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ) разработать регламент для обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологией. Об этом РБК рассказал президент центра Александр Румянцев.

Он отметил, что сейчас в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, поставленных в региональных лабораториях. Это впоследствии приводит к неправильному лечению.

«Регионы и сегодня могут отправлять к нам биоматериал, но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», — пояснил замгендиректора НМИЦ Алексей Масчан. Центр поставил вопрос о том, чтобы на перепроверку материала заложили прямое финансирование.

Помимо этого, по итогам совещания в Минздраве эксперту по лабораторной диагностике поручили создать требования к деятельности лабораторий, анализирующих биоматериал и ставящих диагнозы. По словам Румянцева, это сделано тоже из-за ошибок. Еще одно требование — решить проблему с обеспечением детей необходимыми лекарствами. В частности, Минпромторгу предложили поддержать «Омутнинскую научную опытно-промышленную базу», производящую L-аспинразу.

В пресс-службе Минздрава заявили, что министерство «проводит активную работу по совершенствованию онкологической помощи детям», в том числе «проведены совещания» в НМИЦ и «приняты важные решения», какие именно – не уточняется.

В начале февраля онкологи и гематологи потребовали от Минздрава отказаться от закупок аналогов запатентованных препаратов (дженериков) и приобретать для лечения детей с онкозаболеваниями оригинальные лекарства, так как российские аналоги уступают зарубежным по своим свойствам и имеют побочные эффекты. После этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав займется вопросом о снятии ограничений на закупку зарубежных лекарств для онкобольных.