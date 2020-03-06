Сенатор Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки демократической партии США

Сенатор Элизабет Уоррен отказалась от дальнейшего участия в выборах кандидата в президенты США от Демократической партии. Призывать сторонников голосовать за одного из оставшихся кандидатов — сенатора Берни Сандерса или бывшего вице-президента Джо Байдена — она не стала. Остальные выбывшие из гонки поддерживали Байдена.

«В ходе этой кампании мы сражались и — когда было нужно — мы теряли много крови и зубов на полу. Могу вспомнить одного миллиардера, которому было отказано в шансе купить эти выборы», — написала в письме сторонникам Уоррен, строившая свою кампанию вокруг идеи борьбы с коррупцией в администрации Дональда Трампа.

В ходе праймериз демократов ей не удалось победить ни в одном штате, где уже прошло голосование. В ходе «супервторника» 3 марта она стала третьей и в штате Массачусетс, от которого избиралась в Конгресс. С осени, когда ее поддержка избирателями была на одном уровне с Байденом, ее рейтинг в феврале упал до четвертого места среди всех кандидатов от Демпартии.