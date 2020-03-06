При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два человека

В Коми при выбросе метана на шахте «Воркутинская», принадлежащей компании «Северсталь», погибли два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Cообщение о взрыве поступило в 04:35 по местному времени (совпадает с московским). Остальных 104 горняков вывели из шахты. Из-за произошедшего ее работа приостановлена, угрозы взрыва на данный момент нет.

В 2013 году при взрыве на шахте «Воркутинская» погибли 19 горняков, еще один сильно пострадал. По делу проходили начальник участка по добыче угля, глава участка вентиляции и техники безопасности, а также главный инженер шахты. В прошлом году его прекратили из-за истечения срока давности.