Что произошло за ночь 6 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, о котором накануне договорились президенты России и Турции. Помимо этого, Москва и Анкара решили создать коридор безопасности в зоне трассы между Алеппо и Латакией, а также начать с 15 марта совместное патрулирование.
- В Коми не менее двух горняков погибли из-за выброса метана на шахте «Воркутинская» (принадлежит «Северстали»). Остальных шахтеров, больше ста человек, вывели на поверхность. Ранее в 2013 году из-за взрыва в этой шахте погибли 19 человек.
- В гонке за выдвижение на выборах от Демпартии США остались два участника. После поражения на праймериз в «супервторник» сенатор Элизабет Уоррен объявила на пресс-конференции, что останавливает свою кампанию. Призывать сторонников проголосовать за одного из конкурентов – ни за Джо Байдена, ни за Берни Сандерса – она не стала.
- Глубокой ночью завершилась встреча президента Владимира Путина с депутатами о конституционной реформе. Ее начали в полночь из-за русско-турецких переговоров по Сирии. В Думе рассказали, что одобрили 200 из 387 поступивших поправок к поправкам, 47 из них – в главу о федеративном устройстве. Путин в ответ призвал «не перегружать» Конституцию и рассказал, что поправки дадут «гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться».
- США рассказали о сути претензий к российскому банкиру Олегу Тинькову, из-за которых тот вынужден находиться в Лондоне. По данным американского Минюста, во время IPO головной компании своего банка в 2013 году, сразу после которого он отказался от паспорта США, Тиньков не указал в декларации активы на миллиард долларов и точный размер прибыли от них. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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