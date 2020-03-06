США обвинили бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии активов на 1 миллиард долларов. Ему грозит до шести лет тюрьмы

Минюст США обвинил российского бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии информации об активах на 1 миллиард долларов, сообщается на сайте министерства.

По мнению обвинения, после выхода на IPO на Лондонской бирже головной компании Тинькофф Банка TCS Group Holding PLC, бизнесмен владел акциями на сумму более 1 миллиарда долларов. Через три дня после этого предприниматель отказался от гражданства США и должен был доложить в Налоговую службу страны о прибыли от своих активов.

Однако в декларации сообщалось, что доходы Тинькова составили менее 206 тысяч долларов, а в отчетах, которые он подавал как человек, отказавшийся от гражданства, сообщалось о 300 тысячах долларов. В случае признания Тинькова виновным ему может грозить до шести лет тюрьмы по двум пунктам обвинения, а также денежные штрафы. Их сумма не называется.

О разбирательстве против Тинькова TCS Group сообщила в конце февраля, оно проходит в Лондоне. Бизнесмен внес залог, чтобы находиться на свободе на время разбирательства, СМИ называли сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. Тинькова также обязали отмечаться в полиции и сдать все свои паспорта — РБК рассказывал о наличии у бизнесмена российского и кипрского гражданств, а также вида на жительство в Италии.