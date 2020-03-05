Курс евро впервые за год поднялся выше 75 рублей

Курс евро впервые за год превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 22:24 по московскому времени, курс евро составляет 75,7 рубля, ранее он превышал отметку в 75 рублей в марте прошлого года, отмечает РБК. Курс доллара также вырос и на 22:25 равен 67,58 рубля.

Рубль падает из-за снижения цен на нефть, объясняет РБК. Стоимость нефти марки Brent выросла после решения Организации стран-экспортеров нефти увеличить снижение добычи на 1,5 млн баррелей в день, но Россия еще не определила свою позицию. Вечером 5 марта баррель Brent стоил 50,89 доллара.

При этом в конце февраля впервые с лета 2017 года цена Brent опустилась ниже 50 долларов. Это связывалось с распространением коронавируса и опасений, связанных с риском его пандемии.