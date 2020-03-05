Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

спецпроект

По уши. Как в России эпохи диджитал люди живут без канализации

Курс евро впервые за год поднялся выше 75 рублей

Экономика

 

Курс евро впервые за год превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 22:24 по московскому времени, курс евро составляет 75,7 рубля, ранее он превышал отметку в 75 рублей в марте прошлого года, отмечает РБК. Курс доллара также вырос и на 22:25 равен 67,58 рубля.

Рубль падает из-за снижения цен на нефть, объясняет РБК. Стоимость нефти марки Brent выросла после решения Организации стран-экспортеров нефти увеличить снижение добычи на 1,5 млн баррелей в день, но Россия еще не определила свою позицию. Вечером 5 марта баррель Brent стоил 50,89 доллара. 

При этом в конце февраля впервые с лета 2017 года цена Brent опустилась ниже 50 долларов. Это связывалось с распространением коронавируса и опасений, связанных с риском его пандемии.

Теги:
доллар, евро, рубль, em

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera