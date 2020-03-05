Еще одного участника протестов в Магасе приговорили к году и девяти месяцам колонии-поселения

Железноводский горсуд Ставропольского края приговорил Хасана Кациева, участника митинга в Магасе весной прошлого года, к одному году девяти месяцам колонии-поселения. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе правозащитного центра «Мемориал».

Кациева признали виновным в применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, он ударил росгвардейца ногой во время акции. Сам Кациев свою вину отрицает.

Обвинение просило назначить Кациеву тот же срок, но с отбыванием в колонии общего режима. Защита просила его оправдать. Адвокат Виталий Зубенко заявил, что, в частности, следствие велось некорректно, а вина Кациева не была доказана.

«Мемориал» отмечает, что активист может выйти на свободу в начале апреля, так как в течение длительного времени находился под арестом.

Кациева задержали в апреле прошлого года в аэропорту Минеральных Вод и доставили в Нальчик, на следующий день его арестовали. Потерпевший росгвардеец утверждал, что во время митинга 27 марта Кациев ударил его ногой в правую часть туловища. Активист говорил, что в начале конфликта между силовиками и протестующими побежал в сторону людей. Он заметил человека без сознания и привел его в чувство, а когда это произошло, росгвардейцы уже ушли с площади. Приговор Кациеву стал 22-м по делу о протестах в Магасе.