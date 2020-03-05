В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса

Московские власти ввели в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, граждане России, побывавшие в странах, на территории которых зафиксировали случаи заболевания, должны будут сообщать о своем возвращении на родину, месте и датах пребывания. При появлении симптомов граждане обязаны обращаться за медпомощью на дому без обращения в медицинские учреждения. Люди, которые вернулись из Китая, Ирана, Франции, Испании, Южной Кореи, Италии, Германии и ряда других стран с неблагополучной ситуацией должны будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

Помимо этого, указ Собянина обязывает работодателей обеспечить измерение температуры у сотрудников, содействовать им в обеспечении режима самоизоляции и при поступлении запроса регионального Роспотребнадзора – продезинфицировать помещения.

На территории России было зафиксировано в общей сложности четыре случая заболевания коронавирусом: двоих граждан Китая уже выписали из больницы, Давид Беров, вернувшийся из Италии в Москву, находится на карантине. Последний подтвержденный случай – у гражданина Италии, которого при появлении симптомов госпитализировали. Кроме того, в Казани на карантин поместили троих заразившихся россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.

Общее число умерших от нового вида коронавируса, о котором китайские власти сообщили в конце прошлого года, уже превысило три тысячи человек, заражены более 92 тысяч, вылечены более 44 тысяч человек.