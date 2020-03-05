Петербургский международный экономический форум решили не проводить в 2020 году из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отказался от его проведения из-за ситуации с коронавирусом. Слова первого вице-премьера Андрея Белоусова приводит Интерфакс.

Он отметил, что такое решение было принято «в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума».

Форум должен был пройти с 3 по 6 июня. Из-за коронавируса также не состоялся Российский инвестиционный форум в Сочи, который планировали провести 12-14 февраля. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила о его отмене, однако глава правительства Михаил Мишустин заявлял о переносе. О новых датах пока не сообщалось.

Число умерших от нового вида коронавируса, о котором китайские власти сообщили в конце прошлого года, уже превысило три тысячи человек по всему миру, заражены более 92 тысяч, вылечены более 44 тысяч человек.

На территории России было зафиксировано в общей сложности четыре случая заболевания коронавирусом: двоих граждан Китая уже выписали из больницы, Давид Беров, вернувшийся из Италии в Москву, находится на карантине. Последний подтвержденный случай – у гражданина Италии, которого при появлении симптомов госпитализировали в инфекционный бокс. Кроме того, в Казани на карантин поместили троих заразившихся россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.