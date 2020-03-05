В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана. Они договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

военный конфликт турции и сирии

«Их кровь не останется на полу». Турецкое общество считает Россию соучастницей массового убийства своих солдат в Идлибе и поддерживает решительные действия своего правительства

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, сообщает РИА Новости. Они длились более шесть часов.

Российский и турецкий лидеры договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе с 00:01 6 марта. По итогам встречи, как отмечает «Коммерсант», они подписали совместный документ.

Также президенты договорились об облегчении возвращения беженцев на север Сирии. При этом турецкий лидер заявил, что страна оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил в Сирии.

Путин поблагодарил Эрдогана за приезд в Москву и сказал, что переговоры по ситуации в Сирии завершились в позитивном ключе.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля из-за удара сирийской авиации по турецким позициям погибли более 30 военных. Позже Сирия закрыла свое воздушное пространство и сбила беспилотник Анкары, после этого военные силы обеих стран нанесли еще несколько авиаударов.