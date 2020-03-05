На москвича, помещенного на карантин из-за коронавируса, составили протокол за вынос мусора

На москвича Андрея Воронина (имя изменено), которого поместили на карантин после возвращения из Италии из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, составили протокол за невыполнение законного предписания. Об этом сам москвич рассказал «МБХ медиа».

Воронин сообщил, что вернулся из Италии 29 февраля на одном самолете с сотрудником Российского футбольного союза Давидом Беровым, у которого коронавирус подтвердился. Главврач одной из больниц позвонил ему 1 марта и спросил, на каком рейсе он летел и где проживает.

После этого к Воронину домой приехала бригада медиков, которые выписали ему постановление о карантине на неделю. На следующий день на карантин поместили и девушку Воронина, которая до этого находилась за городом.

Москвич вышел вынести мусор 3 марта, и на следующий день ему позвонил полицейский. Вечером правоохранитель вручил Воронину уведомление о недопустимости повторного нарушения, в противном случае его могли изолировать принудительно. В итоге 5 марта на Воронина составили протокол о невыполнении законного предписания (ч. 1 ст. 19.5 КоАП).

Москвич узнал, что правоохранителям стало известно о его выходе из дома из-за установленной на подъезде камеры.

«При этом полицейские сказали, что у них нет доступа к такой технологии. Они впервые узнали, что так можно вообще, и что это все им спускают из Роспотребнадзора», — добавил Воронин.

На территории России было зафиксировано в общей сложности четыре случая заболевания коронавирусом: двоих граждан Китая уже выписали из больницы, Беров, вернувшийся из Италии в Москву, находится на карантине. Последний подтвержденный случай – у гражданина Италии, которого при появлении симптомов госпитализировали в инфекционный бокс. Кроме того, в Казани на карантин поместили троих заразившихся россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.