Жителя Калуги приговорили к пяти годам колонии за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам двум месяцам лишения свободы. Его признали виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте», сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Гособвинение требовало еще больший срок и просило отправить Любшина за решетку на шесть лет. Защита подсудимого настаивала на оправдательном приговоре.

Любшин стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в октябре прошлого года после того, как он высказал во «ВКонтакте» свое мнение о взрыве в приемной архангельского управления ФСБ. В одном из комментариев Любшин назвал подростка, устроившего взрыв, человеком «дня, недели (как минимум)». Еще до возбуждения дела он их удалил.

Отец 36-летнего мужчины рассказал, что при задержании его повалили на землю, избили и увезли в лес, где били ногами и электрошокером. Дело о пытках в Следственном комитете возбуждать отказались — эксперты пришли к выводу, что вреда его здоровью побои не причинили.

В 2017 году Любшина уже преследовали из-за постов во «ВКонтакте»: его обвинили в экстремизме, реабилитации нацизма и распространении порнографии. Впоследствии по последней статье его оправдали, а по остальным делам приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей. После частичной декриминализации статьи об экстремизме дело закрыли, а общая сумма штрафа уменьшилась вдвое.