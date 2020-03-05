Члена «банды Цапков» Цеповяза взяли под госзащиту в рамках расследования дела о деликатесах в колонии

Следственный комитет предоставил государственную защиту осужденному на 20 лет колонии члену «банды Цапков» Вячеславу Цеповязу. Он проходит свидетелем по делу о превышении полномочий бывшими начальниками ИК-3 по Амурской области, сообщает ТАСС.

«Он дал изобличающие показания на руководство колонии о том, что его жена переводила денежные средства за обеспечение ему вольготных условий отбывания наказания», — объяснил агентству адвокат Цеповяза Генрих Хачатуров.

Теперь Цеповяза нельзя будет этапировать из колонии в Омске, где он в данный момент отбывает наказание, с ним также запрещено общаться без разрешения следователей.

Дело против руководства колонии завели после того, как в интернете появились фотографии, на которых можно увидеть, как заключенный член банды, убившей около 19 человек в станице Кущевская в Краснодарском крае, угощается крабами, икрой и шашлыком. Позже подлинность снимков подтвердили во ФСИН по Амурской области.

Руководителя колонии Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева обвинили в том, что в период с 2011 по 2015 год они незаконно создали на территории исправительного учреждения производственные объекты и заключили договоры с родственниками осужденных, которых перевели на облегченные условия отбывания наказания. За деньги им обеспечивали доступ к смартфонам, комнате отдыха с телевизором и иным благам.