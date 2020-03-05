В Мурманской области Минздрав обещает закупить «Спинразу». Одного из 4 детей с диагнозом СМА чиновники продолжают не замечать

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев заявил журналистам, что детей со спинальной мышечной атрофией обеспечат лекарствами за счет регионального бюджета уже в этом году. По его словам, на Нусинерсен (Спинразу) на 2020 год выделено 80 миллионов рублей.

Можно подсчитать, что при цене одного укола препарата в 7,7 млн рублей этой суммы хватит всего на 10 инъекций. Между тем первый курс лечения для одного пациента составляет 6 уколов.

При этом, со слов министра, частично препарат достанется двум пациентам, которые сейчас получают его за счет программы раннего доступа, третий — ребенку , которому назначение сделано в январе. Нетрудно догадаться, что это герой наших публикаций Тимофей Мордасов. По словам Панычева первый укол мальчик получит в апреле. Однако мама Тимофея сообщила «Новой», что с семьей никто из ведомства не связывался, никаких сроков не обозначал и уколов в апреле не обещал, новости семья узнает из СМИ и продолжает собирать деньги на первый курс лечения.

Отметим, что неделю назад «Новая газета» обратилась в областную прокуратуру с просьбой проверить бездействие регионального Минздрава. Не исключено, что лихорадочный отчет министра связан с прокурорской проверкой. Однако и теперь Панычев продолжает настаивать, что в области проживает всего 3 ребенка с диагнозом СМА, и всем им назначен «Нуринерсен». 3-летний Захар Мудрук, который ждет назначения препарата более 2 лет, по-прежнему не значится в статистике Минздрава. И речи о закупке лекарства для него не идет.

На момент публикации получить комментарий ведомства «Новая» не смогла: запрос остался без ответа, а на звонки пресс-служба мурманского Минздрава не отвечает. Надеемся, что на прокурорский запрос о судьбе Захара чиновники среагируют оперативнее.