Полиция Парагвая задержала с фальшивым паспортом экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо

Правоохранительные органы Парагвая задержали экс-игрока «Барселоны» и бывшего члена национальной команды Бразилии Роналдиньо. Его заподозрили в использовании поддельных документов при пересечении границы, сообщает спортивное издание «Diario AS».

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

Полицейские также задержали брата футболиста Роберто. Обоих доставили в отдел прокуратуры по расследованию преступлений города Ламбаре, который расположен неподалеку от Асунсьона, столицы Парагвая. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в номере отеля, где остановился футболист.

В страну спортсмен прибыл для участия в одном из благотворительных проектов, связанным с медицинской помощью больным детям. По данным издания, в департаменте удостоверений личности страны обнаружили, что паспорта братьев не зарегистрированы в системе, поэтому полицейские начали проверку. Правоохранителей насторожило и то, что документы были выданы Парагваем.

Бывший игрок клубов «Пари-Сен-Жермен», «Милана» и «Барселоны» завершил карьеру два года назад. Формально у спортсмена два гражданства — Бразилии и Испании. Использовать парагвайский паспорт футболист мог в связи с тем, что ранее бразильские власти лишили его загранпаспорта из-за неуплаты налогов на недвижимость, что, однако, не мешало Роналдиньо путешествовать по миру.