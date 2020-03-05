«Разомкнуть этот порочный круг может только реакция государства»: «золотая судья» Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Краснодарская судья Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала после роскошной свадьбы дочери, обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на постоянную травлю.

«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена вами в 2000 году», — пишет судья в своем обращении, которое публикует «Коммерсант».

Хахалева утверждает, что информационная атака началась после того, как она приняла два судебных акта, «которые пошли в разрез с интересами крупной бизнес-структуры». После этого, по ее словам, в СМИ появились сюжеты о свадьбе ее дочери, связях с криминальным миром, наличии у Хахалевой двойного гражданства и поддельном дипломе о высшем юридическом образовании.

Судья считает, что в стране плохо работает система защиты судей и прокуроров от информационного шантажа, из-за чего любой федеральный судья «знает, что в случае принятия неугодных отдельным представителям бизнес-элит вердиктов на них обрушится информационная атака такой мощности, что становится сложно жить и работать».

«Разомкнуть этот порочный круг может только реакция государства путем разработки комплекса действенных мер, способных защитить судей от информационного давления», — заключает судья.

Хахалева привлекла внимание СМИ в 2017 году после публикации видео со свадьбы ее дочери Софьи, гостями которой стали певцы Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. По данным проверки совета судей, она обошлась в 5 млн рублей (рассказавший о свадьбе адвокат оценивал ее в 2 млн долларов). В 2019 году председатель Краснодарского краевого суда отстранил «золотую судью» Хахалеву от ведения судебных протестов.