СК прекратил преследование нижегородца, которому полицейские подбросили наркотики. Дело завели на самих правоохранителей

Следователи прекратили уголовное дело в отношении жителя Нижнего Новгорода Игоря Крайнова, который обвинил полицейских в избиениях и подбросе наркотиков. Об этом сообщает «Комитет против пыток», куда за помощью обратился нижегородец.

Дело в отношении Крайнова закрыли еще в середине февраля, однако юристам об этом стало известно лишь сегодня. Кроме того, следователи возбудили дело в отношении трех старших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгения Соколова, Алексея Иванова и Николая Кострова, которые задерживали Крайнова. Их подозревают в превышении полномочий и незаконном приобретении и хранении без цели сбыта крупной партии наркотиков.

Напомним, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов остановили Крайнова на улице: мужчина утверждал, что полицейские избили его, после чего подкинули в задний карман его брюк пакетик с мефедроном. Нижегородцу предложили признаться в том, что он заказал наркотики через телеграм-канал. Действия силовиков попали на камеры видеонаблюдения, о существовании которых правоохранители не подозревали.

После этого в отношении Крайнова возбудили уголовное дело о хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК), у него дома провели обыск, а его самого поместили в изолятор. Теперь «Комитет против пыток» будет добиваться возбуждения против полицейских уголовного дела о фальсификации улик.