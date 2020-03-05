Прокуратура Анкары потребовала пожизненные сроки для фигурантов дела об убийстве посла Карлова

Прокуратура Анкары потребовала осудить пожизненно восьмерых обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу».

При этом пятерых из них сторона обвинения требует приговорить к двум пожизненным срокам. Всего по делу проходят 28 человек, среди которых руководитель «террористической группировки фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен, он находится в розыске. Дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

Подсудимых обвиняют в попытке свержения конституционного строя, участии в террористической группировке и преднамеременном убийстве с целью подрыва отношений Турции и России.

Российского посла в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года во время выступления на фотовыставке «Россия глазами турок». Дипломата застрелил сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ, которого почти сразу же убили полицейские. В российском МИД расценили убийство посла как теракт.