Журналиста «Медузы» Ивана Голунова направят на психиатрическую экспертизу по требованию СК
Следственный комитет решил направить на психиатрическую экспертизу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который летом прошлого года стал фигурантом незаконно возбужденного дела о продаже наркотиков, сообщает Интерфакс.
Голунова хотят проверить на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. Следствие настаивает на этом из-за того, что в детстве журналист наблюдался у психиатра.
«Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — объяснил журналист.
Напомним, журналиста «Медузы» задержали в июне прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста, а его уголовное преследование прекратили.
В январе этого года по «делу Голунова» арестовали пятерых экс-полицейских, участвовавших в задержании журналиста. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Одного из них, признавшего вину, впоследствии отпустили под домашний арест.
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