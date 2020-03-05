Генпрокуратура поручила проверить онлайн-платформу MyHeritage, собирающую ДНК-анализы 

Генпрокуратура поручила проверить деятельность международной онлайн-платформы MyHeritage, собирающую ДНК-анализы у россиян. Об этом сообщает Интерфакс.

С просьбой проверить сервис в Генпрокуратуру обратился депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Генеральной прокуратурой направлены соответствующие поручения в прокуратуру Москвы и запрос в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по их результатам», — сказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

MyHeritage — популярный сервис для генеалогических исследований, в том числе теста ДНК на происхождение предков.

По словам Иванова, «трансграничная передача биометрических персональных данных может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя России, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны и безопасности государства».