Мишустин утвердил порядок ввоза и выдачи незарегистрированных в России лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок ввоза в Россию незарегистрированных медицинских препаратов. Об этом глава правительства заявил на заседании кабмина, передает ТАСС.

«Закон, как мы и обещали, мы поправили, 1 марта он вступил в силу. Теперь врачи могут назначать такие лекарства для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны», — заявил премьер.

Мишустин отметил, что принятые меры призваны не допустить в дальнейшем повторения ситуаций, когда родители детей с тяжелыми заболеваниями покупали за рубежом лекарства и затем подвергались преследованию из-за того, что препараты содержали запрещенные вещества. Глава правительства добавил, что теперь «врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства».

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству закупать незарегистрированные в стране лекарства по решению врачебной комиссии. Он вступил в силу 1 марта.

Проблема доступности незарегистрированных лекарств стала широко обсуждаться летом 2019 года, после того как в московском почтовом отделении таможенники задержали женщину, получавшую посылку с противосудорожным препаратом «Фризиум», необходимым ее сыну, страдающему эпилепсией. Было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии закрыли. После того, как аналогичная история произошла с еще одной москвичкой, родители неизлечимо больных детей обратились к президенту с требованием решить проблему.