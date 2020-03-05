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ОТ РЕДАКЦИИ

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«Это технологически немыслимо». Глава ЦИК объяснила решение не выносить на голосование каждую поправку в Конституцию

Политика

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала причину, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», — сказала Памфилова.

На вопрос, как принимать решение, если, например, не нравится только одна из поправок, глава ЦИК предложила каждому внимательно ознакомиться с пакетом поправок, и решить, что перевешивает. 

«Вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне».

Внести изменения в Конституцию президент Владимир Путин предложил в середине января. Первый пакет поправок Путина касался социальных мер (закрепление в Конституции индексации соцвыплат) и изменений в системе органов публичной власти (новые функции Госдумы, Совфеда и Госсовета, по мнению экспертов, необходимые для обеспечения транзита власти после 2024 года).

Последние поправки от Путина, как отмечала «Новая», апеллировали к консервативным ценностям и традиционализму: туда, в частности, были предложены фразы о браке как «союзе мужчине и женщины» и отдельная статья, где Россия с одной стороны называлась правопреемницей СССР, а с другой — страной с «тысячелетней историей», которая «сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога».

Всенародное голосование по поправкам в основной закон страны пройдет 22 апреля.

Теги:
конституция, памфилова, путин, nt

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