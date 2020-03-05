ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону предполагаемых членов террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали членов законспирированной ячейки международной террористической организации во главе с гражданином Афганистана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Оперативные действия проходили в одном из многоквартирных домов города. Силовики сообщили, что также им удалось задержать руководителя ячейки — гражданина Афганистана, который якобы вербовал на территории России сторонников одной из организаций, действующих в афгано-пакистанской зоне.

В ФСБ считают, что он незаконно проник в страну: ранее ему запретили въезд, однако он сменил документы и попал в Россию под видом беженца. Сотрудники правоохранительных органов также подозревают его в создании группы исламистов, которые могли готовить теракты в России и за ее пределами. ФСБ не уточняет, членом какой террористической организации является мужчина.

Следственные органы возбудили два уголовных дела. Руководителя ячейки арестовали.