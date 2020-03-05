В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом

В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина. Об этом Znak.com сообщили члены инициативной группы, организующей торжества.

«Самый страшный период кровавых репрессий, которые были при Сталине, не должен забываться. Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», — заявили активисты.

Салют состоится около 20:00 по уральскому времени (18:00 мск) в центре города. Точное место и время участники акции не называют, чтобы избежать провокаций.

По данным общества «Мемориал», жертвами сталинских репрессий стали около 13 млн человек. По данным Музей истории ГУЛАГа через лагеря в период правления Сталина прошли порядка 20 млн человек. Казнены, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,3 млн человек.

Екатеринбург стал первым городом в России, где годовщине смерти Сталина решили придать праздничный окрас.