Жителя Воронежа оштрафовали на 270 тысяч рублей за угрозы судье, вынесшему приговор активисту Котову

Мещанский районный суд оштрафовал на 270 тысяч рублей жителя Воронежа Михаила Квасова за комментарий с угрозой судье Тверского суда столицы Станиславу Минину, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Михаил Квасов. Фото: Андрей Карев / «Новая газета»

Изначально судья оштрафовал Квасова на 280 тысяч рублей, однако с учетом нахождения под стражей штраф снизили на 10 тысяч. Кроме того, суд постановил конфисковать телефон Квасова и обратить его в доход государства.

Согласно решению судьи Олеси Менделеевой, Квасов в сентябре 2019 года со своего аккаунта в Instagram опубликовал комментарий с угрозой судье Минину, который приговорил активиста Константина Котова к четырем годам лишения свободы за неоднократные нарушения проведения митингов.

В ходе прений сторон прокурор попросила приговорить Квасова к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Житель Воронежа вину не признал.

Согласно результатам лингвистической экспертизы, представленной стороной защиты, высказывание Квасова не содержит указания на конкретного судью. Эксперт привела полный текст комментария: «Я призываю выходить на митинги. Пусть меня посадят, а я выйду и прирежу этого судью». По мнению лингвиста, местоимение «этот» относится к гипотетическимому человеку и не содержит угрозы в адрес Минина.

Тем не менее, допрошенный в качестве потерпевшего судья Минин счел угрозы реальными и адресоваными лично ему. Об этом журналистам сообщила адвокат Квасова, допрос судьи проходил в закрытом режиме.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил жителя Удмуртии Алексея Вересова к штрафу в размере 160 тысяч рублей по обвинению в угрозах судье Алексею Криворучко. Тот же суд за аналогичное преступление оштрафовал жителя Электростали Евгения Ерзунова на 110 тысяч рублей.