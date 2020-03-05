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Жителя Воронежа оштрафовали на 270 тысяч рублей за угрозы судье, вынесшему приговор активисту Котову
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
Мещанский районный суд оштрафовал на 270 тысяч рублей жителя Воронежа Михаила Квасова за комментарий с угрозой судье Тверского суда столицы Станиславу Минину, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
Изначально судья оштрафовал Квасова на 280 тысяч рублей, однако с учетом нахождения под стражей штраф снизили на 10 тысяч. Кроме того, суд постановил конфисковать телефон Квасова и обратить его в доход государства.
Согласно решению судьи Олеси Менделеевой, Квасов в сентябре 2019 года со своего аккаунта в Instagram опубликовал комментарий с угрозой судье Минину, который приговорил активиста Константина Котова к четырем годам лишения свободы за неоднократные нарушения проведения митингов.
В ходе прений сторон прокурор попросила приговорить Квасова к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Житель Воронежа вину не признал.
Согласно результатам лингвистической экспертизы, представленной стороной защиты, высказывание Квасова не содержит указания на конкретного судью. Эксперт привела полный текст комментария: «Я призываю выходить на митинги. Пусть меня посадят, а я выйду и прирежу этого судью». По мнению лингвиста, местоимение «этот» относится к гипотетическимому человеку и не содержит угрозы в адрес Минина.
Тем не менее, допрошенный в качестве потерпевшего судья Минин счел угрозы реальными и адресоваными лично ему. Об этом журналистам сообщила адвокат Квасова, допрос судьи проходил в закрытом режиме.
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил жителя Удмуртии Алексея Вересова к штрафу в размере 160 тысяч рублей по обвинению в угрозах судье Алексею Криворучко. Тот же суд за аналогичное преступление оштрафовал жителя Электростали Евгения Ерзунова на 110 тысяч рублей.
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