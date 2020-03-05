Сразу несколько пассажирских самолетов получили сообщения о бомбе на борту

Несколько пассажирских самолетов получили сообщения о минировании, однако не стали прерывать полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиаслужбах.

Так, после получения анонимного письма лайнер, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Симферополь сначала готовился экстренно сесть в Ростове-на-Дону, однако экипаж принял решение все же продолжать полет. На борту сейчас находятся 124 человека.

Кроме того, авиаслужбы получили сообщение о минировании самолета, который летел из Москвы в Сыктывкар, пилоты также решили не менять маршрут: борт проверят уже по прибытии в пункт назначения.

Ранее утром поступила информация о взрывном устройстве, заложенном в самолете, летевшем из Москвы в Омск, он благополучно приземлился. Было ли сообщение о бомбе ложным, пока неизвестно.

Третьего марта неизвестные начали рассылать сообщения о «минировании» воздушного транспорта: так, Airbus, вылетевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске, а в Перми после сообщений о бомбе сел самолет авиакомпании S7, летевший в столицу из Новосибирска.

Автор анонимных сообщений рассказал в ответ на письмо «Би-би-си», что он и ранее рассылал информацию о заложенных взрывных устройствах в зданиях судов и больниц. В своих письмах авиакомпаниям аноним потребовал перевести ему 120 биткоинов, а в обмен пообещал больше не тревожить их ложными сообщениями.