ОТ РЕДАКЦИИ
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В России зафиксировали еще один случай заболевания коронавирусом
В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался гражданин Италии. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Гражданин Италии приехал в Россию 29 февраля, а 2 марта обратился к медикам с симптомами ОРВИ, его госпитализировали в инфекционный бокс. Коронавирус у пациента подтвердился 5 марта. В ведомстве рассказали, что заболевание протекает в легкой клинической форме, состояние пациента удовлетворительное.
Сейчас в России зафиксировано три случая заболевания коронавирусом: двоих граждан Китая уже выписали из больницы, еще один россиянин, вернувшийся из Италии в Москву, находится на карантине. Кроме того, в Казани на карантин поместили троих заразившихся россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.
На фоне распространения COVID-19 в России увеличились продажи антисептиков. Кроме того, аптечные сети заявили о дефиците медицинских масок, правительство запретило до июня вывозить из страны маски, бинты и другие медицинские изделия.
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