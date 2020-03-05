В России зафиксировали еще один случай заболевания коронавирусом

В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался гражданин Италии. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Гражданин Италии приехал в Россию 29 февраля, а 2 марта обратился к медикам с симптомами ОРВИ, его госпитализировали в инфекционный бокс. Коронавирус у пациента подтвердился 5 марта. В ведомстве рассказали, что заболевание протекает в легкой клинической форме, состояние пациента удовлетворительное.

Сейчас в России зафиксировано три случая заболевания коронавирусом: двоих граждан Китая уже выписали из больницы, еще один россиянин, вернувшийся из Италии в Москву, находится на карантине. Кроме того, в Казани на карантин поместили троих заразившихся россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.

На фоне распространения COVID-19 в России увеличились продажи антисептиков. Кроме того, аптечные сети заявили о дефиците медицинских масок, правительство запретило до июня вывозить из страны маски, бинты и другие медицинские изделия.