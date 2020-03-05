В Крыму последователя «Свидетелей Иеговы» приговорили к шести годам колонии за чтение Библии дома

​Джанкойский районный суд Крыма приговорил к шести годам колонии последователя «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России) Сергея Филатова по делу о деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Об этом сообщили верующие.

Как уточняется на сайте организации, Филатова обвинили в подрыве «основ конституционного строя и безопасности государства» из-за совместного чтения Библии «в кругу семьи и друзей в собственном доме».

«Чтобы собрать достаточно доказательств подобного «преступления», силовики организовали скрытую аудиозапись, как верующие обсуждают библейские стихи и поют христианские песнопения», — отметили «Свидетели Иеговы».

Читайте также Пикеты накануне поста. Верующие вышли к Храму Христа Спасителя в защиту политзаключенных

Верховный суд запретил деятельность религиозной организации в России в 2017 году. После этого по стране начали возбуждать уголовные дела против последователей «Свидетелей Иеговы». Некоторых из них приговорили к реальным срокам.