Суд оштрафовал ФБК на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах (ст. 19.34 КоАП). Об этом сообщает «МБХ медиа».

В феврале Роскомнадзор составил по три протокола на ФБК и его директора Ивана Жданова за отсутствие маркировки о статусе «иноагента» на страницах фонда, а также пожертвование от спонсора из Испании, из-за которого прошлой осенью фонд внесли в реестр.

Напомним, что Минюст объявил ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США. Деньги пришли на счет, который был заблокирован по делу об отмывании денег в фонде, возбужденному в августе.

Гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас не смог объяснить, как и почему перевел деньги на счет ФБК, а владелец компании из Флориды, гражданин России Юрий Маслихов, сказал, что перевел ФБК 50 долларов, потому что его «не устраивает ситуация с коррупцией в России».

Хотя в фонде настаивали, что вернули оба перевода, суды отказались убирать их из реестра «иноагентов»