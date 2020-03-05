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Суд оштрафовал ФБК на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах (ст. 19.34 КоАП). Об этом сообщает «МБХ медиа».
В феврале Роскомнадзор составил по три протокола на ФБК и его директора Ивана Жданова за отсутствие маркировки о статусе «иноагента» на страницах фонда, а также пожертвование от спонсора из Испании, из-за которого прошлой осенью фонд внесли в реестр.
Напомним, что Минюст объявил ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США. Деньги пришли на счет, который был заблокирован по делу об отмывании денег в фонде, возбужденному в августе.
Гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас не смог объяснить, как и почему перевел деньги на счет ФБК, а владелец компании из Флориды, гражданин России Юрий Маслихов, сказал, что перевел ФБК 50 долларов, потому что его «не устраивает ситуация с коррупцией в России».
Хотя в фонде настаивали, что вернули оба перевода, суды отказались убирать их из реестра «иноагентов»
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