«Коммерсант»: Россия заочно предъявила новое обвинение экс-главе Демпартии Молдовы. Оно связано с поставкой почти 20 кг гашиша

Молдавскому бизнесмену и политику Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено новое обвинение из-за поставки партии гашиша размером почти 20 кг. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники.

По данным собеседников издания, партию наркотиков, закупленную в 2015 году в Марокко, доставили в московский гараж подручные экс-лидера Демократической партии Молдовы – криминальный авторитет Михаил Николаев, известный под кличками Миша-дурак и Собака, а также некий Попа. Последний, по версии следствия, и арендовал гараж в районе Ясенево.

По новому эпизоду Плахотнюку, по данным «Коммерсанта», вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Его появление подтвердила адвокат бизнесмена Дарья Константинова, но суть она не раскрыла, добавив только, что обвинение «такое же надуманное, как и старое».

Россия объявила Плахотнюка в международный розыск. Ему вменяется организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1 ст. 210 УК). По делу проходит его доверенное лицо Константин Цуцу. Помимо этого, молдавский бизнесмен – фигурант дел об отмывании через подконтрольные ему банки более 1 млрд долларов и организации покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) политического противника Ренато Усатого. В расследовании деятельности организованного Плахотнюком наркотрафика теперь в общей сложности 30 эпизодов. Защита вину Плахотнюка во всем отрицает.

Напомним, в начале лета прошлого года экс-глава Демпартии попытался отстранить от власти президента Молдовы Игоря Додона и коалиционное правительство Майи Санду, но потерпев неудачу объявил об уходе со своего поста. В тот же день связанные с партией политики, в том числе Плахотнюк, покинули страну.