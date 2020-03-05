На жителя Архангельской области завели уголовное дело из-за комментария о теракте в здании ФСБ

На жителя Коряжмы Архангельской области Олега Немцева завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) за комментарий в соцсети.

44-летний Немцев, отец 4 детей, полтора года назад после самоподрыва 17-летнего Михаила Жлобицкого в здании регионального УФСБ оставил комментарий в одном из местных пабликов, где предположил, что подростка «действительно довели».

По версии следствия, эта реплика была направлена на изменение конституционного строя России и выражала «признание идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Как рассказал Немцев «Новой», прошлой осенью у него в квартире и в деревенском доме прошли обыски, первый — без присутствия адвоката. Изымали компьютеры и телефоны. 26 февраля Олегу предъявили обвинение, дело обещают вот-вот передать в суд.

Олег Немцев — гражданский активист, участник протестов против строительства свалки в Шиесе, он не раз предъявлял публичные претензии местным властям, в том числе из-за тяжелой экологической ситуации в Коряжме.

Анархист Михаил Жлобицкий подорвал себя в октябре 2018 года в здании архангельского управления ФСБ. Он погиб на месте, еще три человека пострадали. Обсуждение поступка Жлобицкого в интернете и СМИ стало поводом для возбуждения ряда уголовных дел об оправдании терроризма, самое громкое из которых — дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.