МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова в деле российских биатлонисток

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подтвердил подлинность всех своих подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Завление Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS), который рассматривает дело. Адвокат биатлонисток Алексей Панич подчеркнул, что комитет предоставил новые письменные показания экс-главы московской лаборатории.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что Панич на слушаниях в CAS заявил о поддельных подписях экс-главы московской лаборатории в аффедивитах. В Group-IB предполагали, что подписи могли быть скопированы из другого источника. В заявлении Панича, полученном РИА Новости, подчеркивается, что он никогда не говорил о признании МОК подписей Родченкова поддельными.

CAS рассматривал дело российских биатлонисток 2-3 марта. Их в конце 2017 года пожизненно отстранили от участия в Олимпийских Играх и лишили медалей на Олимпиаде в Сочи 2014 года из-за допинговых нарушений. Все они вину отрицают.