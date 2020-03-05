В Москве у противника строительства Юго-Восточной хорды прошел обыск

В квартире противника строительства Юго-Восточной хорды в Москве Александра Колотова прошел обыск. Об этом «Новой газете» сообщила активистка Надежда Щетинина.

По ее словам, информация об обыске у Колотова появилась в 7:40 утра, во сколько он начался — неизвестно. «Полиция сообщила Александру, что обыск связан с порчей имущества ФГУП "Радон" на 1 млн рублей», — рассказала Щетинина. Правоохранители покинули квартиру активиста примерно в 8:20, во время обыска они забрали телефон. Где сейчас находится мужчина, Щетинина не знает.

Колотов — владелец газели, в которой противники строительства хорды организовали круглосуточное дежурство. Она стоит рядом с могильником, недалеко от которого планируется проложить дорогу.

«Радон» занимается вывозом радиоактивных отходов с места строительства Юго-Восточной хорды, на это московские власти выделили 80 млн рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в полосе отвода будущей хорды нашли «незначительные следы загрязнения». Однако в Greenpeace подчеркивали, что «мэрия собирается рекультивировать землю на склоне Москвы-реки», а якобы «незначительные следы загрязнения» — на склоне у железной дороги, где сотрудники организации нашли очаги радиации.

Планируется, что Юго-Восточная хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять существующих трасс. Против ее строительства жители выступают с прошлого года.