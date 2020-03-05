«Ведомости»: в Новой Москве построят платный дублер МКАД

В Новой Москве построят платный дублер МКАД, протяженностью 53 км. Об этом узнали «Ведомости».

По данным источников издания, в феврале группа компаний «Регион» подписала соглашение с правительством Московской области на строительство дороги, стоимость которой оценивается в 86,7 млрд рублей.

Планируется, что дорога шириной от четырех до восьми полос будет проходить от Солнцево через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Стоимость проезда для легкового автомобиля или мотоцикле составит 500 рублей, для грузовиков — до 1470 рублей.

Трасса станет ближайшим дублером МКАД и пройдет на расстоянии 1–12 км от него. Ее сторительство завершится осенью 2026 года. В правительстве Подмосковья считают, что дорога в 2,5 раза сократит время поездки от населенных пунктов области до аэропортов Домодедово и Жуковский.