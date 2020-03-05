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В России выросли продажи антисептиков из-за ситуации с коронавирусом
В России из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 увеличились продажи антисептиков в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках. Об этом сообщают «Ведомости».
По данным аналитического агентства DSM Group, активный рост продажи антисептиков начался с 20 по 26 февраля. Он вырос на 110% в денежном эквиваленте и на 31,4% в упаковках. «Ведомости» отмечают рост продаж и других антибактериальных средств — в том числе салфеток и дезинфицирующих спреев.
В некоторых местах, где можно самостоятельно забронировать и забрать покупку, большая часть антисептиков отсутствовала ко второй половине дня 4 марта. Представитель маркетплейса goods.ru, где антисептических средств совсем не было, заявил, что «ассортимент регулярно пополняется новыми позициями», но непонятно, когда он пополнится.
В частности, продажи антисептиков в январе-феврале в аптеках «Столички» и «Неофарм» увеличились на 134,7% по сравнению с прошлыми двумя месяцами. На сайте eapteka.ru продажи выросли почти в четыре раза за последнюю неделю февраля по сравнению с 17–23 февраля.
Представитель интернет-магазина Wildberries предположил, что рост спроса на антисептики может быть связан с рекомендациями властей по соблюдению мер предосторожности из-за коронавируса и гигиене. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов при этом отметил, что риск введения регулирования властями продаж антисептиков невелик.
Накануне Российская ассоциация аптечных сетей заявила о дефиците медицинских масок из-за отсутствия их у компаний-поставщиков. В связи с ситуацией российское правительство запретило до июня вывозить из страны маски, бинты и другие медицинские изделия (с собой в путешествия в небольших количествах их по-прежнему можно брать).
Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 92 тысячи человек, скончались более трех тысяч, около 44,5 тысяч человек медики вылечили. На территории России зафиксировали три случая заболевания: двоих граждан Китая выписали из больницы, еще один россиянин находится на карантине. Помимо этого, в Казани на карантин поместили троих заболевших граждан, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.