Что произошло за ночь 5 марта. Коротко

В воинской части в поселке Печенга Мурманской области произошел взрыв, из-за которого пятеро военнослужащих-контрактников получили «незначительные травмы», сообщили в пресс-службе Северного флота. Отмечается, что взрыв произошел во время плановых занятий по боевой подготовке из-за «грубого нарушения требований безопасности», в результате чего сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет».

Мэрия Москвы подготовила сценарии борьбы с новым типом коронавируса (COVID-19). Согласно нему, есть три варианта развития событий: «план А» должен действовать до обнаружения первого заболевшего в столице, «план В» — после появления первого заболевшего и третий —объявление чрезвычайной ситуации. Первые два уже были реализованы, третий предусматривает введение комендантского часа, закрытие всех московских предприятий и запрет на въезд и выезд из города.

Из-за ажиотажа, вызванного с COVID-19, в России в несколько раз выросли продажи дезинфицирующих средств (гели, салфетки для рук, мыло). Ранее аналогичная ситуация возникла с медицинскими масками.