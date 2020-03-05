ОТ РЕДАКЦИИ
Пять вопросов Минздраву. Оставляя больных без лекарств, государство лишает их права на жизнь
Что произошло за ночь 5 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
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В воинской части в поселке Печенга Мурманской области произошел взрыв, из-за которого пятеро военнослужащих-контрактников получили «незначительные травмы», сообщили в пресс-службе Северного флота. Отмечается, что взрыв произошел во время плановых занятий по боевой подготовке из-за «грубого нарушения требований безопасности», в результате чего сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет».
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Мэрия Москвы подготовила сценарии борьбы с новым типом коронавируса (COVID-19). Согласно нему, есть три варианта развития событий: «план А» должен действовать до обнаружения первого заболевшего в столице, «план В» — после появления первого заболевшего и третий —объявление чрезвычайной ситуации. Первые два уже были реализованы, третий предусматривает введение комендантского часа, закрытие всех московских предприятий и запрет на въезд и выезд из города.
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Из-за ажиотажа, вызванного с COVID-19, в России в несколько раз выросли продажи дезинфицирующих средств (гели, салфетки для рук, мыло). Ранее аналогичная ситуация возникла с медицинскими масками.
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В Новой Москве построят платный дублер МКАД, протяженностью 53 км, узнали «Ведомости». Дорога шириной от четырех до восьми полос протянется от Солнцево через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Стоимость строительства дороги оценивается в 86,7 млрд рублей.
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