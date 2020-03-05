В воинской части в поселке Печенга Мурманской области произошел взрыв. Есть раненые

До пяти военнослужащих пострадали при взрыве в воинской части под Печенгой Мурманской области. Об этом сообщает портал «Severomorsk.Life».

Агентство «СеверПост» подтвердило со ссылкой на свои источники, что в поселок вертолетом отправили врачей из окружного госпиталя.

Минобороны никаких официальных комментариев не дает.

Печенга — поселок близ российски-норвежской границы. В нем дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного Флота.