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В воинской части в поселке Печенга Мурманской области произошел взрыв. Есть раненые
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
До пяти военнослужащих пострадали при взрыве в воинской части под Печенгой Мурманской области. Об этом сообщает портал «Severomorsk.Life».
Агентство «СеверПост» подтвердило со ссылкой на свои источники, что в поселок вертолетом отправили врачей из окружного госпиталя.
Минобороны никаких официальных комментариев не дает.
Печенга — поселок близ российски-норвежской границы. В нем дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного Флота.
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