Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ОТ РЕДАКЦИИ

Пять вопросов Минздраву. Оставляя больных без лекарств, государство лишает их права на жизнь

В воинской части в поселке Печенга Мурманской области произошел взрыв. Есть раненые

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

До пяти военнослужащих пострадали при взрыве в воинской части под Печенгой Мурманской области. Об этом сообщает портал «Severomorsk.Life».

Агентство «СеверПост» подтвердило со ссылкой на свои источники, что в поселок вертолетом отправили врачей из окружного госпиталя.

Минобороны никаких официальных комментариев не дает.

Печенга — поселок близ российски-норвежской границы. В нем дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного Флота.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
взрыв, военные, мурманская область

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera