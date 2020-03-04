СМИ: власти Москвы разработали «план Б» для борьбы с коронавирусом. Он предполагает закрытие торговых центров и школ

Мэрия Москвы подготовила сценарии борьбы с новым типом коронавируса, один из которых включает запрет массовых мероприятий и закрытие образовательных учреждений. Проект плана борьбы с COVID-19 в столице оказался в распоряжении Русской службы ВВС и «Ведомостей».

Всего столичные власти предусмотрели три варианта развития событий: «план А» должен действовать до обнаружения первого заболевшего в столице, «план В» — после появления первого заболевшего и третий —объявление чрезвычайной ситуации.

Де-факто «план А» уже применяется в Москве: этот сценарий предполагает мониторинг температуры у пассажиров международных рейсов, постановку на учет прибывших из Китая, Ирана и Южной Кореи, а также выдачу им предписаний о двухнедельном карантине.

План «Б» вводится после появления первого заболевшего и предусматривает изучение всех контактов больного. Именно по такому сценарию действовали власти после обнаружения коронавируса у игрока любительского футбольного клуба «Мегамужики» Давида Берова.

Также «план Б» предполагает двухнедельный домашний карантин для родственников и соседей больного, дезинфекцию их квартир и всех мест, которые они посещали. Если у заразившегося коронавирусом есть ребенок, то школу или детский сад, куда он ходит, закроют на две недели на карантин. Также мэрия предусмотрела возможность закрытия школ, музеев, торговых центров и других мест скопления людей, а также отмену массовых мероприятий.

Последний вариант — в случае объявления чрезвычайной ситуации — предусматривает введение комендантского часа, закрытие всех московских предприятий и запрет на въезд и выезд из города.

Первый случай заболевания коронавирусом в Москве был выявлен 1 марта, его обнаружили у молодого человека, приехавшего из Италии. После этого городские власти выделили отдельный больничный комплекс в Коммунарке, где будут размещать людей с признаками ОРВИ, прибывших в столицу из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.