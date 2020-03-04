Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины 

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за новый состав кабмина. Об этом говорится на официальном портале украинского парламента.

За основной список проголосовали 277 парламентария. Свои посты в новом правительстве удалось сохранить лишь трем прежним министрам: главе МВД Арсену Авакову, министру юстиции Денису Малюське и министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

На посту министра иностранных дел Вадима Пристайко сменил бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, а главой Минобороны стал генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран. На должность министра финансов народные депутаты утвердили Игоря Уманского, который был советником украинских президентов Петра Порошенко и Леонида Кучмы.

Основной список кандидатов составил утвержденный сегодня новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль, а кандидатуры министра обороны и главы МИД Украины предложил сам президент Владимир Зеленский.

Кадровые перестановки в украинском кабмине были анонсированы после того, как бывший премьер-министр страны Алексей Гончарук объявил о решении покинуть свой пост после шести месяцев работы в правительстве.