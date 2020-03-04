Италия закрыла все школы и университеты из-за коронавируса 

Правительство Италии приняло решение приостановить работу всех школ и университетов из-за чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. О мерах, принятых итальянскими властями для борьбы с COVID-19, сообщает издание Il Messaggero.

«Для правительства это было непростое решение, мы ждали мнения научного технического комитета и решили приостановить преподавательскую деятельность с завтрашнего дня до 15 марта», — заявила журналистам министр школьного образования Италии Лучия Адзолина.

Она выразила надежду, что школьники и студенты вернутся к занятиям как можно скорее и пообещала организовать дистанционное обучение для учащихся. Кроме того, в правительстве сейчас рассматривают возможность освобождения от работы на эти две недели одного из родителей несовершеннолетних детей для того, чтобы он мог находиться дома вместе с ребенком. Предусмотрены и другие меры поддержки.

На сегодняшний день в Италии зафиксировано более 2,5 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. Жертвами ранее неизвестной болезни на территории этой страны стали 79 человек. Коронавирус в основном распространен на севере страны — в Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье.